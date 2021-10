9. Spieltag : „Extrem geil“: Freiburg bleibt oben - Wolfsburg kriselt

Wolfsburg Der SC Freiburg sorgt in der Fußball-Bundesliga weiter für Furore. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich gewinnt auch beim VfL Wolfsburg. Bei den Niedersachsen wird die Lage ungemütlicher.

Während der SC Freiburg seine Erfolgsgeschichte fortsetzt, verschärft sich die Krise des VfL immer weiter. Das 0:2 (0:1) war bereits das achte Pflichtspiel der Niedersachsen in Serie ohne Sieg. Der Druck auf Trainer Mark van Bommel wächst. Einige Fans forderten bereits lautstark die Ablösung des Niederländers, der nach der Partie relativ schnell in den Katakomben des Stadions verschwand.

„Ich glaube, dass wir uns vom Kämpferischen und von der Einstellung nichts vorwerfen können“, sagte Wolfsburgs Torwart und Kapitän Koen Casteels. „Im Moment befinden wir uns in einer Spirale, in der wir auch nicht das Glück haben, das man manchmal haben muss.“ Auch van Bommel sprach auf der Pressekonferenz nach der Partie vom fehlenden „Quäntchen Glück“ und sagte: „Es sind kleine Details, die entscheiden.“ Freiburgs Trainer Christian Streich nickte zustimmend.

„Heute hatten wir das richtige Momentum“, stellte der 56-Jährige fest. Philipp Lienhart hatte sein Team in der 27. Minute in Führung gebracht, Lucas Höler (68.) erzielte das zweite Tor für die Breisgauer. Als einzige Mannschaft bleibt Freiburg in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen. „Das ist natürlich extrem geil“, sagte Höler bei Sky.