Bundesliga : Experte: WM könnte in der Liga für „Achterbahnfahrt“ sorgen

München Die WM im Winter wird den Spielrhythmus der Bundesliga verändern. Neben der langen Winterpause wird es eine enge Spieltaktung geben - und die könnte nach der WM für einige Teams zum Nachteil werden.

Die Fußball-Bundesliga könnte nach Ansicht eines Experten durch die Weltmeisterschaft in Katar an Spielqualität einbüßen.

Durch die Winter-WM vom 21. November bis 18. Dezember in Katar muss die Liga großflächige Anpassungen vornehmen. So wird es eine zweimonatige Spielpause rund um die Weltmeisterschaft und Ligaspiele in einem engen Zeitraum geben. Ein deutscher Nationalspieler beim FC Bayern München würde beispielsweise zwischen Ende Juli und Mitte November mindestens 25 Pflichtspiele absolvieren - in 15 Wochen.