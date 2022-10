Bundesliga : Experte: Hertha und Windhorst zur „Zusammenarbeit verdammt“

Berlin Lars Windhorst will seine Anteile bei Hertha BSC loswerden und die Zusammenarbeit beenden. Wird sich ein Käufer finden? Ein Experte ist sehr skeptisch.

„Am Ende wird es doch so sein, egal, was da vorgefallen ist: Die beiden sind aufgrund der Konstellation verdammt zur Zusammenarbeit. Ein Verkauf der Anteile ist so gut wie unmöglich“, sagte Zülch der Deutschen Presse-Agentur. „Hertha BSC wird keinen Käufer zu diesem Preis für diese Anteile finden“, sagte der Professor für Accounting und Auditing an der HHL Leipzig Graduate School of Management.