Bundesliga Ex-Weltmeister Götze: Erneuter Wechsel zu BVB ein Fehler

Auf die Frage nach einem Fehler in seiner sportlichen Karriere antwortete Götze in „Spielmacher - Der EM Talk von Sebastian Hellmann und 360Media“: „Es ist wahrscheinlich schon die Entscheidung, nach Dortmund zurückzugehen. Da hätte ich eine andere Entscheidung treffen sollen. Ich hatte ja ein, zwei andere Optionen und war auch bei Jürgen (Klopp) in Liverpool. Für mich wäre der Schritt ins Ausland nach Dortmund und Bayern gut gewesen. Das, was ich dann vier Jahre später gemacht habe, um einfach ein neues Set-up vorzufinden.“