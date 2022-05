Bundesliga-Aufsteiger : Ex-Trainer Anfang sieht Anteil an Werder-Aufstieg

Ex-Trainer Anfang sieht Anteil an Werder-Aufstieg

Bremen Der wegen seiner Impfpass-Affäre zurückgetretene Ex-Trainer Markus Anfang hat nach eigener Einschätzung ebenfalls einen Anteil am Bundesliga-Aufstieg von Werder Bremen.

„Wenn man ein Teil der Saison war, dann ist man am Ende vielleicht auch ein Teil von dem, was dabei herausgekommen ist“, sagte der 47-Jährige in einem Interview des Multimedia-Projekts „Deichstube“. Den Großteil des Erfolgs hätten sein Nachfolger Ole Werner und dessen Co-Trainer Patrick Kohlmann zu verantworten. Aber er habe „den Kader mitgestaltet. Und die Tatsache, dass im Winter nichts verändert wurde, zeigt doch, dass wir ganz gut gelegen haben“, sagte Anfang.