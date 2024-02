Bundesliga Ex-Torhüter Hildebrand genervt von Fan-Protesten

Der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Timo Hildebrand (44) hält die anhaltenden Fan-Proteste gegen die Investoren-Pläne der Deutschen Fußball Liga für übertrieben. „Ich finde es nervig mittlerweile. Es reicht. Es war okay, seine Meinung zu äußern, aber jeder will Fußball sehen“, sagte Hildebrand in der ran Bundesliga Webshow.