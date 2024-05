Bundesliga Ex-Schiedsrichter Stark kein Relegations-Fan

Er habe mit seinem Team keine spielentscheidenden Fehler gemacht, sagte Stark. Niemand habe sagen können, „dass wir schuld am Abstieg von Berlin oder am Aufstieg von Düsseldorf waren. Und zum anderen in der Tat, dass bestätigt wurde, dass die Partie nach der längeren Unterbrechung ordnungsgemäß abgepfiffen und beendet wurde. Somit konnte ich hinterher sagen, dass beide Mannschaften selbst entschieden hatten, in welcher Liga sie in der Folgesaison spielten.“