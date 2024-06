Bundesliga Ex-Schiedsrichter Brych glaubt nicht an Einsatz von KI

Der frühere Fußball-Schiedsrichter Felix Brych glaubt nicht an einen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bei Spielen in naher Zukunft. „Ich denke nicht, dass es im Fußball so schnell gehen wird. Für die Balance des Spiels ist es wichtig, den Schiedsrichter auf dem Feld zu haben“, sagte der zweimalige Weltschiedsrichter des Jahres dem „Tagesspiegel“ (Mittwoch).