Mangelndes Fair Play : Ex-Referee Kinhöfer genervt von „Reklamierarm“ der Profis

Frankfurt/Main Der frühere Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hat das Verhalten von Bundesliga-Profis auf dem Platz bemängelt.

„Es wird ständig versucht, sich mit illegalen Mitteln einen Vorteil zu verschaffen, selbst wenn es der Spieler eindeutig besser weiß. Weil ihm völlig klar ist, dass er als Letzter am Ball war. Oder dass es kein Abseits war, obwohl er sofort den Reklamier-Arm hochreißt“, schrieb der 52-Jährige in seiner Kolumne für die „Bild am Sonntag“.