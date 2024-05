Bundesliga Ex-Profis äußern Verständnis für Rangnicks Bayern-Absage

Hamann warb dennoch für eine Fußballer-Ikone als neuen Coach an der Säbener Straße. „Wenn die Bayern ihr Gesicht wahren und einigermaßen aus der Sache herauskommen wollen, müssen sie jetzt Zinédine Zidane holen. Die Verständigung sollte nicht das Problem sein“, schrieb er. Der französische Welt- und Europameister spricht kein Deutsch und nur schlecht Englisch, was in der Bayern-Kabine ein großes Problem sein könnte.