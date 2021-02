Vize-Weltmeister von 2002 : Ex-Profi Ramelow von Wirbel um Corona-Interview „überrascht“

Berlin Als Fußball-Profi war Carsten Ramelow 2002 Vize-Weltmeister, nun sorgt er mit Kritik an den Corona-Maßnahmen in Deutschland für Wirbel. Auch zu den Reaktionen darauf hat er eine klare Meinung.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Carsten Ramelow kann den Wirbel nach seinem Interview zu den Corona-Maßnahmen in Deutschland nicht nachvollziehen.

„Überrascht hat mich das schon. Ich stelle mir die Frage, warum ich als Bürger meine Meinung nicht mehr sagen darf“, sagte der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Ramelow hatte in einem Interview des Blogs „reitschuster.de“ gesagt, er sei sauer über die Corona-Maßnahmen.

„Mir stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht“, sagte Ramelow nun zum Umgang mit der Corona-Krise. Die Gesellschaft sei bereits sehr lange „sehr diszipliniert“ gewesen. „Ich glaube aber, dass wir jetzt an einen Punkt kommen, wo wir auch Zuversicht brauchen.“ Nach dem Interview habe er viele Reaktionen bekommen, diese seien „durchweg positiv“ gewesen. Ramelows Aussagen hatten für einigen Wirbel in den sozialen Medien gesorgt, sein früherer Club Bayer Leverkusen hatte sich davon distanziert. „Carsten Ramelow hat seine private Meinung geäußert, das steht ihm zu. Wir als Bayer 04 teilen seine Aussagen nicht“, zitierten verschiedene Medien am Sonntag den Bundesligisten.