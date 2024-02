Bundesliga Ex-Profi begrüßt Investoren-Einstieg bei Werder

In der vergangenen Woche hatte der Bremer Bundesligist bekannt gegeben, dass ein regionales Bündnis um Sport-Geschäftsführer und Ex-Kapitän Frank Baumann für 18 Prozent der Anteile an der ausgegliederten Kapitalgesellschaft (KG) 38 Millionen Euro zahlt. Das Geld soll nicht nur in den Profi-, sondern auch in den Nachwuchs- und Frauenfußball investiert werden. Zu den Werder-Unterstützern gehören neben Baumann unter anderem in Harm Ohlmeyer und Kurt Zech ein aktuelles und ein ehemaliges Aufsichtsratsmitglied.