Bundesliga-Start : Ex-Nationalspieler Beck: Aufsteiger VfB kann überraschen

Eupen Der frühere Fußball-Nationalspieler Andreas Beck traut seinem Ex-Verein VfB Stuttgart nach dem Aufstieg eine gute Rolle in der Bundesliga zu.

„Der VfB kann überraschen, vor allem wenn er nicht mit einer übertriebenen Erwartungshaltung herangeht wie vor zwei Jahren, als am Ende der Abstieg stand“, sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Bundesliga-Start an diesem Wochenende. Beck spielt seit Juli 2019 für den belgischen Erstligisten KAS Eupen.

Der VfB habe fast denselben Kader wie in der vergangenen Saison in der Zweiten Bundesliga. „Aber diese Beständigkeit kann einen Schub und Kraft geben. Es gibt viele junge Leute, die einen Sprung machen können“, betonte Beck. Er stammt selbst aus der Stuttgarter Jugend und lief zwischen 2006 und 2008 sowie von 2017 bis 2019 für die Schwaben auf. „In der Bundesliga könnten die schnellen jungen Spieler mehr Raum bekommen als in der zweiten Liga, wo es mehr um Ballbesitz ging. Nun könnten sich Kontermöglichkeiten bieten“, sagte er.