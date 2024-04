Bundesliga Ex-Liga-Chef Seifert: Keine Mediator im Streit DAZN/DFL

DAZN hatte angekündigt, die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit anzurufen. Das weltweit tätige Unternehmen werde „am 30. April ein Schiedsgerichtsverfahren einleiten und behält sich weitere juristische Schritte vor“, kündigte DAZN-Boss Shay Segev in einem Schreiben an die 36 Proficlubs an, das der dpa vorliegt.