Bundesliga Ex-Coach Dutt: Schuster und Freiburg passen zu „100 Prozent“

Nach Meinung von Ex-Trainer Robin Dutt ist Julian Schuster als künftiger Chefcoach des SC Freiburg die richtige Wahl. „Ich sehe in Julian ein großes Trainertalent und bin überzeugt, dass es in Kombination mit dem unterstützenden Umfeld beim SC zu 100 Prozent hinhauen wird“, sagte der 59-Jährige in einem „Kicker“-Interview.