Bundesliga „Euphorie pur“: Bayer dank Alonso auf dem Weg zum Titel

Als er nach seinem Auftritt als Vorsänger vom Zaun geklettert war, wollte sich Lukas Hradecky schnell ins nächste Getümmel stürzen. „Ich brauche keine Ausrede, um was zu trinken“, sagte der Kapitän von Bayer Leverkusen auf die Frage, ob er nun noch in den rheinischen Karneval ziehe. „Ich gehe heute sicherlich in die Altstadt“, sagte Hradecky. Und fügte an: „Macht das Interview kurz, damit ich es bald genießen kann.“ Nach dem 3:0 im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München herrsche bei Bayer „Euphorie pur“.