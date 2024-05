FC Bayern München „Es ist verhext“: Guerreiro vor Real-Spiel an Krücken

Guerreiro musste früh mit einer Verletzung am linken Bein ausgewechselt worden. „Dem geht es gar nicht gut“, berichtete Tuchel. Mit Blick auf die vielen Verletzten in dieser Saison äußerte der Bayern-Coach vor dem Real-Kracher am kommenden Mittwochabend (21.00 Uhr): „Es ist verhext.“ Das Hinspiel in München war 2:2 ausgegangen.