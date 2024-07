Saison-Vorbereitung Erstes Training unter Kompany - „Er sprüht vor Energie“

„Er freut sich, dass es jetzt losgeht - so wie wir alle“, sagte Freund. Der neue Trainer sei schon in den vergangenen Tagen am Club-Gelände gewesen und habe viele Leute kennengelernt. „Man kann die ganz große Vorfreude spüren“, sagte Freund. Endlich sei wieder Betrieb an der Säbener Straße. Das erste öffentliche Training steht am Samstag an.