Aufsteiger empfängt Mainz : Erstes Bundesliga-Heimspiel seit Jahren: Bochumer Vorfreude

Bochum Aufsteiger VfL Bochum sehnt sein erstes Heimspiel in der Fußball-Bundesliga seit über elf Jahren herbei.

„Wir als Verein haben lange auf dieses Spiel hingearbeitet. Über 4000 Tage sind seither vergangen. Wir wissen, was uns auf zukommt und freuen uns tierisch“, sagte Thomas Reis vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05. Kämpferisch fügte der VfL-Trainer an: „Gerade in den Heimspielen wollen wir zeigen, dass wir Gas geben können. Wir wollen die ersten drei Punkte holen.“