„Cup der Traditionen“ : Erste Testspiel-Niederlage für den BVB - 1:3 gegen Bochum

Duisburg DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund wurde im zweiten Vorbereitungsspiel zur neuen Saison kalt erwischt und musste sich dem Reviernachbarn VfL Bochum mit 1:3 (0:0) geschlagen geben.

Der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga kam im Rahmen des Turniers „Cup der Traditionen“ in Duisburg zu einem klaren Sieg durch die Treffer von Soma Novothny (66. Minute), Silvere Ganvoula (69.) und Herbert Bockhorn (78.), der einen sehenswerten Freistoßtreffer erzielte. Für den BVB traf Marco Pasalic (83.).

Bei den Dortmundern fehlte noch eine Reihe von Nationalspielern, viele Juniorenspieler kamen zum Einsatz. Im Tor stand in der ersten Halbzeit Neuzugang Gregor Kobel. Allerdings mussten auch die Bochumer einige Stammspieler ersetzen. Ursprünglich sollte auch der MSV Duisburg an dem Turnier teilnehmen, doch bei dem Drittligisten wurden am Freitag drei Spieler positiv auf Corona getestet. Deshalb musste der MSV seine Teilnahme absagen.