Fußball-Bundesliga Erste Pleite für den Meister: „Es gibt keinen Rekord mehr“

„Für mich ist interessant, wie die Mannschaft damit umgeht. Leider gibt es eine internationale Pause und ich habe die Spieler morgen nicht in der Kabine“, sagte Leverkusens Trainer. Er dürfte enttäuscht, aber nicht unbedingt überrascht gewesen sein, dass sich sein Team nach den knappen Erfolgen im Supercup gegen den VfB Stuttgart, beim Bundesligastart in Mönchengladbach und im Pokal in Jena auch gegen Leipzig noch nicht auf Top-Niveau präsentierte.