6. Spieltag Erste Niederlage der Saison: Frankfurt zu harmlos

Auf der anderen Seite klafft im Frankfurter Angriff noch immer eine große Lücke, seit der Franzose Randal Kolo Muani in den letzten Stunden der Wechselfrist für 95 Millionen Euro an Paris Saint-Germain verkauft wurde, aus Zeitgründen aber nicht mehr ersetzt werden konnte. In der 21. Minute kam Ellyes Skhiri völlig frei vor dem Tor zum Schuss, scheiterte aber genauso an dem stark reagierenden VfL-Keeper Koen Casteels wie kurz darauf der ehemalige Wolfsburger Omar Marmoush aus noch kürzerer Distanz (35.).