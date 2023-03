Bundesliga Erste Bayern-Einheit mit Tuchel - „Ausrufezeichen“ gegen BVB

Triple-Chancen: Erst Dortmund in der Meisterschaft, dann Freiburg im DFB-Pokal. Die ersten beiden Aufgaben können schon richtungsweisend sein oder gar über mögliche Titel entscheiden. Nach einem erneuten Duell mit den Freiburgern in der Bundesliga folgt dann die große Kraftprobe in Europa: Manchester City. An diesen Gegner hat Tuchel beste Erinnerungen. Am 29. Mai 2021 gewann er mit dem FC Chelsea gegen City mit Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola die Champions League.