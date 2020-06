Torhüter Bayern München : Ersatzmann Ulreich zur Zukunft: „Vorstellbar ist alles“

Will beim FC Bayern München im Tor nicht die Nummer drei sein: Sven Ulreich. Foto: Daniel Karmann/dpa

München Bayern Münchens Ersatztorwart Sven Ulreich will sich in der Frage nach seiner weiteren Zukunft Zeit lassen.

„Vorstellbar ist alles. Vor allem in der aktuellen Situation weiß man nicht, was sich noch alles ergibt“, sagte der 31-Jährige sport1.de“ Ulreichs Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2021, in dieser Saison kam er hinter Nationaltorwart Manuel Neuer aber noch nicht zum Einsatz.