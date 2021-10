8. Spieltag : Ernüchterung in Köln: Wieder mal bedient gegen Hoffenheim

Ernüchterung in Köln: Wieder mal bedient gegen Hoffenheim

Sinsheim Der neue Trainer Steffen Baumgart hat zuletzt die Fans des 1. FC Köln begeistert. Ohne Kapitän Hector und Skhiri sieht seine Mannschaft in Hoffenheim aber ganz schlecht aus - wieder einmal.

Die Rheinländer unterlagen im Freitagabend-Spiel der Fußball-Bundesliga in Sinsheim mit 0:5 (0:1) - es war die siebte Niederlage hintereinander für den FC gegen die Kraichgauer. Zugleich endete für das Baumgart-Team vor 14.309 Zuschauern eine Serie von fünf ungeschlagenen Partien. Ihlas Bebou (31./49. Minute), Christoph Baumgartner (51.), Dennis Geiger (74.) und Stefan Posch (87.) trafen für die überlegenen Hoffenheimer. An den höchsten Sieg ihrer Bundesliga-Geschichte kam die TSG nicht mehr ganz ran: Das war ein 6:0 am 31. März 2018 - gegen Köln.