Bundesliga Erleichterung beim BVB: „Waren keine einfachen Tage“

Nach zuvor drei Bundesligaspielen ohne Sieg wendete der BVB eine weitere Stimmungseintrübung ab. „Mit uns wird es definitiv nicht langweilig in dieser Saison. Für die Moral, die Energie und den Glauben ein großes Kompliment an die Mannschaft“, kommentierte Edin Terzic. Der Trainer wertete den Auftritt als Mutmacher für die beiden nun anstehenden schweren Spiele bei der AC Mailand (Dienstag) und in Leverkusen (Sonntag): „Es war extrem wichtig, dass wir mit einem Sieg in den nächsten Block starten.“