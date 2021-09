Bundesliga : Erhöhte Inzidenz: RB Leipzig gegen Hertha mit 23.500 Fans

In Leipzig sind am Samstag 23.500 Zuschauer zugelassen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig RB Leipzig darf an diesem Samstag gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) wegen der zuletzt gestiegenen Corona-Inzidenzzahlen in der Messestadt nur 23 500 Fans in die Red Bull-Arena lassen. Das teilte RB auf seiner Homepage mit.

Beim Spitzenspiel gegen den FC Bayern München durften zuletzt alle Dauerkarten-Inhaber auf ihren Stammplatz zurückkehren. Der Vizemeister will zunächst weiter an der 3G-Regel festhalten. Das bedeutet, dass neben Geimpften und Genesenen auch Personen mit tagesaktuellem Corona-Test ins Stadion dürfen. Hertha als Gastverein erhält gemäß des Beschlusses der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu diesem Spiel 1175 Tickets für seine Anhänger.