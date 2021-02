23. Spieltag : Erfreuliche Comebacks und viele Tore - Bayern bejubelt Sieg

München Der FC Bayern siegt am Vereins-Geburtstag. Beim 5:1 gegen den 1. FC Köln zeigt die Rückkehr von Thomas Müller und Serge Gnabry sofort Wirkung. Robert Lewandowski setzt seine Rekordjagd fort.

Nach zwei sieglosen Spielen gewannen die vorne überzeugenden und hinten zwischenzeitlich anfälligen Münchner gegen den 1. FC Köln mit 5:1 (2:0). „Sie waren sehr wertvoll als Einwechselspieler. Wir sind froh, dass beide sehr gut reingefunden haben“, sagte Trainer Hansi Flick und freute sich über den „auch in der Höhe verdienten“ Erfolg.

Nach dem 4:1-Sieg bei Lazio Rom in der Champions League überzeugten die Bayern nach den Punktverlusten gegen Arminia Bielefeld (3:3) und Eintracht Frankfurt (1:2) am 121. Club-Geburtstag auch wieder in der Bundesliga. „Leon war für mich der Spieler des Tages“, sagte Flick über den dreifachen Tor-Vorbereiter Leon Goretzka.