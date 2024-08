Borussia Dortmund Erfolgreiche Generalprobe: BVB schlägt Aston Villa 2:0

Mit Pascal Groß (Brighton), Waldemar Anton (Stuttgart) und Yan Couto (Manchester City) standen drei Neuzugänge in der Startelf. Auch ohne den noch verletzten neuen Torjäger Serhou Guirassy (Stuttgart) bot das erst am Vortag aus dem neuntägigen Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) zurückgekehrte Team von Trainer Nuri Sahin zumindest in der ersten Halbzeit eine verheißungsvolle Vorstellung, ließ aber nach Wiederanpfiff merklich nach.