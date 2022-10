Bundesliga : Entwarnung: Eintracht-Star Götze nicht schwerer verletzt

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Mario Götze hat sich im Ligaspiel gegen den 1. FC Union Berlin offenbar nicht schwerer verletzt.

Götze, der die Hessen in Führung gebracht hatte, war in der 65. Minute leicht angeschlagen ausgewechselt worden. „Es ist niemand mit einer Alarmsirene in der Kabine herumgelaufen“, beschwichtigte Glasner nach dem Abpfiff.