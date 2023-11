11. Spieltag Entsetzen über Böllerwurf überschattet Partie in Augsburg

Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie wegen des Vorfalls in der 57. Minute für rund fünf Minuten unterbrochen. „Ich habe noch nie einen so lauten Knall in einem Fußballstadion gehört“, sagte der auch international sehr erfahrene Unparteiische. Der 48-Jährige wurde nach dem Schlusspfiff von allen Seiten für sein besonnenes Verhalten in höchsten Tönen gelobt.