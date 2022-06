Eintracht Frankfurt : Entscheidung über Kostic-Verbleib steht bevor

Frankfurt Eintracht Frankfurt soll nach dem Willen von Sportvorstand Markus Krösche trotz möglicher prominenter Abgänge die K.o.-Runde der Champions League erreichen.

Wie der Manager in einem Interview der „Sport Bild“ ankündigte, könnten sowohl Filip Kostic als auch Daichi Kamada und Evan Ndicka den Fußball-Bundesligisten in der Sommerpause verlassen. Im Fall des Serben Kostic werde es demnächst eine Entscheidung geben, sagte der Sportdirektor. „Ob er geht, bleibt oder über 2023 hinaus verlängert, entscheidet er“, betonte Krösche.

Dennoch soll Europa-League-Sieger Frankfurt beim Debüt in der Champions League die K.o.-Runde erreichen. Auch wenn die Intensität höher sei als in der Bundesliga und der Europa League sei er überzeugt, „dass wir die Gruppenphase überstehen können. So ein Ziel muss man formulieren.“