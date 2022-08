Bundesliga : Energiekrise: Fußball-Notfallpläne gegen das Stromfressen

Der Borussia-Park in Mönchengladbach wird nur noch an Spieltagen beleuchtet. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Frankfurt/Main Wo kann ich sparen? Angesichts der Energiekrise und steigender Preise ist auch die Fußball-Bundesliga nervös geworden. Raumtemperaturen werden gesenkt, Lichter ausgeknipst. Reicht das?

Rund eine Woche zuvor war der europäische Gas-Notfallplan zur Vorbereitung auf einen möglichen Stopp russischer Erdgaslieferungen in Kraft getreten. Der Plan sieht vor, dass alle EU-Länder ihren Gasverbrauch bis März kommenden Jahres freiwillig um 15 Prozent senken, verglichen mit dem Durchschnittsverbrauch der vergangenen fünf Jahre in diesem Zeitraum.

Stadionbelechtung wird runtergefahren

So schaltet der FC Bayern die rote Außenbeleuchtung der Allianz Arena nur noch drei statt bislang sechs Stunden ab Dunkelheit ein. Der Borussia-Park in Mönchengladbach wird nicht mehr täglich, sondern nur noch am Spieltag grün illuminiert.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister stellt auch die mit Gas betriebene Rasenheizung auf Luft-Wärme-Pumpen um. Andernorts wird in Fluren tagsüber kein Licht mehr eingeschaltet, außerdem wird in Geschäftsstellen die Raumtemperatur dauerhaft gesenkt. Ein Grad mehr oder weniger bedeutet dabei einen Mehr- oder Minderaufwand von fünf Prozent des Energieverbrauchs, heißt es.

„Mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen“

Der VfB Stuttgart rechnet wegen der gestiegenen Energiepreise mit Mehrbelastungen im Millionenbereich und will sich in Sachen Energieträger breiter aufstellen. Derzeit heizen die Stuttgarter ihre Rasenplätze und Innenräume mit Gas, das im Winter zur Mangelware werden könnte. „Wir entwerfen gerade einen Notfallplan, um unabhängiger von Gas als Energieträger zu werden“, sagte der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“.

Umstellung des Spielbetriebs?

Die Umstellung auf das Kalenderjahr würde auch jenen zusagen, die die Flutlichter tagsüber gern dimmen würden. Die „Beleuchtungsanlagen der Stadien der Bundesliga“ sollen die Spielfelder ordentlich ausleuchten. In der Bundesliga ist eine Beleuchtungsstärke von mindestens 1600 Lux vorgeschrieben, lieber sollen es aber 2000 sein - selbst wenn es tagsüber sonnenhell ist. Dadurch soll den TV-Sendern eine möglichst einheitliche Optik garantiert werden. Man will ja auch eine „schlagartig abfallende Beleuchtungsstärke in den Randbereichen außerhalb des Spielfeldes“ vermeiden, so der Wunsch.