8. Spieltag Endlich Hund statt Baum: Derby-Sieg erlöst kranken Baumgart

Der 51-Jährige hatte nach zuvor einem Punkt aus sieben Spielen die Stimmung im Club und in der Mannschaft hochgehalten, doch der Druck auf ihn muss riesig gewesen sein. Entsprechend wirkte Baumgart, der sich auf der Pressekonferenz hin und wieder die Nase putzen musste, zuvor aber wie gewohnt im Polo-Shirt an der Seitenlinie gestanden hatte, wie von einer riesigen Last befreit.