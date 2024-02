Bundesliga Ende der Personalnot: BVB gegen Freiburg unter Zugzwang

Obwohl kein anderes Liga-Team besser in das Jahr startete als der BVB, der in vier Partien zehn Punkte mit 10:1-Toren verbuchte, gab es am vergangenen Wochenende reichlich Kritik. Der schwache Auftritt in Heidenheim (0:0) drückte auch mannschaftsintern auf die Stimmung. „Natürlich waren wir nicht zufrieden mit unserer Leistung. Uns fehlten Wucht und Durchschlagskraft. Mit diesen Themen haben wir uns in dieser Woche beschäftigt“, sagte Terzic. Den Unmut vieler Fans hält der 41-Jährige für nachvollziehbar: „Das nehmen wir uns zu Herzen und auch als Ansporn. Dennoch geht es darum, Ruhe zu bewahren. Wir wissen, dass wir besser spielen können - und müssen.“