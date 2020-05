Bayern-Boss : Ende der neuen Harmonie: Rummenigge kontert DFB-Präsident

Berlin Diese Worte von Karl-Heinz Rummenigge bergen Zündstoff. Die Kritik des DFB-Präsidenten an einer „Großkotzigkeit“ im deutschen Profifußball kontert Bayerns Vorstandschef mit markigen Worten - und fordert den Verband zum Handeln auf.

Er sei „irritiert über die - meiner Meinung nach populistische - Wortwahl von Fritz Keller“, sagte Rummenigge als Replik auf die Kritik des DFB-Chefs an einer „Großkotzigkeit“ im deutschen Profifußball. Und weiter: „Vielleicht sollte man sich beim DFB mal einen Besen kaufen, um vor der eigenen Tür zu fegen, das wäre in dem Fall auch angebracht.“ Rumms. Das saß. Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes hatte in einem „Spiegel“-Interview gesagt, man sehe nun, „wozu es führt, wenn die Neureichen, von denen einige auch in der Bundesliga am Ball sind, mit ihrem Geld herumprotzen.“