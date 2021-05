Entscheidung über Zukunft : Ende der erfolgreichen Mission von BVB-Coach Terzic

Dortmund Welch ein Endspurt! Mit großem Geschick und viel Emotionen hat Edin Terzic den BVB noch in die Champions League und zum ersten Titel seit 2017 geführt. Ist solch ein Trainertalent nicht zu gut für die Rolle als Assistent?

Edin Terzic wirkte wunschlos glücklich. Am Ende seiner erfolgreichen Mission als Cheftrainer von Borussia Dortmund schien alle Last von ihm abzufallen.

„Wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben“, kommentierte der 38 Jahre alte Fußball-Lehrer nach dem 3:1 (1:0) über Bayer Leverkusen den beachtlichen Endspurt seines Teams mit sieben Bundesliga-Siegen in Serie und dem Pokaltriumph von Berlin.

Terzic gehört zu den größten Aufsteigern der Saison. Binnen fünf Monaten hat der Deutsch-Kroate das Interesse gleich mehrerer Clubs geweckt. Schließlich führte er die lange Zeit wankende Borussia zum ersten Titel seit 2017 und als Tabellendritter zurück in die Champions League. Bei aller Freude über das für ihn neue Rampenlicht verspürte er am Saisonende aber vor allem den Wunsch nach einem kurzen Rückzug ins Private: „Ich werde heute Abend mit vollem Genuss nach Hause fahren, weil ich meine Familie seit über zehn Tagen nicht gesehen habe. Und es waren sehr emotionale Tage - auch für mich. Darüber werde ich mich noch am Montag und auch am Dienstag freuen.“