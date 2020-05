Titelanspruch : Emre Can: „Ziel beim BVB ist es, vor Bayern zu landen“

„Wenn wir so nah an Bayern dran sind wie jetzt, dann brauchen wir uns nicht zu verstecken“, sagt Can. Foto: Peter Steffen/dpa

Dortmund Winter-Neuzugang Emre Can hat seine Titelansprüche mit Borussia Dortmund gut eine Woche vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München untermauert.

Der Fußball-Nationalspieler betonte, er werde diese Ansprüche in Zukunft wiederholen. „Wenn wir so nah an Bayern dran sind wie jetzt, dann brauchen wir uns nicht zu verstecken. Am Ende kommt es aber darauf an, was du auf dem Platz ablieferst“, sagte Can.