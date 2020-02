Schmähplakate gegen Dietmar Hopp : Fassungslosigkeit im Borussia-Park

Mönchengladbach Ein Fadenkreuz-Transparent gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp sorgt in Mönchengladbach für Empörung.

Das 1:1 (1:0) des Europacup-Aspiranten gegen die TSG Hoffenheim rückte weit in den Hintergrund, weil einige Gladbach-Ultras kurz nach dem Seitenwechsel für einen handfesten Eklat sorgten: Im Fanblock in der Nordkurve hielten Anhänger ein beleidigendes Spruchband hoch („Hurensöhne beleidigen einen Hurensohn und werden von Hurensöhnen bestraft“), im Hintergrund war ein Transparent mit dem Konterfei von Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp im Fadenkreuz zu sehen. Die Vorgeschichte: Die Fans von Borussia Dortmund waren am Freitag vom DFB-Sportgericht nach Schmähungen gegen Investor Hopp (79) für die kommenden zwei Auswärtsspiele in Sinsheim ausgeschlossen worden. Auch die BVB-Anhänger hatten Hopp via Fadenkreuz-Banner ins Visier genommen.