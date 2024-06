Fußball EM-Spieler Groß offen für Werben von Eintracht Frankfurt

Fußball-Nationalspieler Pascal Groß hat sich kurz vor der Heim-EM offen für eine Rückkehr in die Bundesliga und das Werben von Eintracht Frankfurt gezeigt. „Grundsätzlich habe ich immer gesagt, dass ich offen bin, wieder nach Hause zu kommen nach Deutschland“, sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler, der seit 2017 in England für Brighton & Hove Albion spielt, im DFB-Quartier in Herzogenaurach.