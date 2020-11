Statistik und Rekorde : Elf Zahlen zum 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Sieben Tore hat Hoffenheims Andrej Kramaric bereits erzielt, dabei fehlte er in vier von acht Liga-Spielen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt.

2 - Im 32. Bundesliga-Spiel mit Hansi Flick als Trainer spielte der FC Bayern erst zum zweiten Mal Unentschieden, beide Male im eigenen Stadion (in der vergangenen Saison gegen Leipzig).

3 - Das 1:0 auf Schalke war für Wolfsburgs Wout Weghorst das 37. Tor im 74. Bundesliga-Spiel. Doch noch nie hat er so früh getroffen wie am Samstag: in der dritten Minute.