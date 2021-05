Von 0 bis 1934 : Elf Zahlen zum 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat elf Zahlen zum 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga gesammelt.

0 - Erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte beendete der FC Schalke 04 die Saison ohne Auswärtssieg. Weniger als die vier Auswärts-Punkte holten in diesem Jahrtausend nur Köln 2004 und Nürnberg 2019 (je drei).

11 - Mal traf BVB-Angreifer Erling Haaland in dieser Saison mehr als einmal in einem Spiel. Das gelang bisher nur Robert Lewandowski (2016/17). Den Rekord hält Gerd Müller, dem das 1971/72 sogar zwölf Mal gelang.

14 - So viele Tore hat Lars Stindl in der vergangenen Saison geschossen. Damit ist der Gladbacher der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga. Der Führungstreffer in Bremen war zugleich sein 50. Tor im Borussia-Dress.