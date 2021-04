Von 1 bis 2700 : Elf Zahlen zum 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Traf als erster Spieler von Union Berlin dreimal in einem Bundesliga-Spiel ins Tor des Gegners. Foto: Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat elf aussagekräftige Zahlen zum 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga zusammengestellt.

1 – Joel Pohjanpalo ist der erste Spieler, der einen Hattrick für den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga erzielt hat

7 - Spiele in Serie hat Werder Bremen verloren, so viele wie nie zuvor in seiner Bundesliga-Historie