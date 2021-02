Von 0 bis 666 : Elf Zahlen zum 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat aussagekräftige Zahlen vom 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga zusammengestellt:

0 - Null Torschüsse gab Borussia Mönchengladbach in der zweiten Halbzeit beim 2:3 in Leipzig ab.

1 - Zum ersten Mal in der Bundesliga-Historie drehte RB Leipzig beim 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach einen 0:2-Rückstand in einen Sieg.

2 - Nabil Bentaleb verschoss beim 1:5 des FC Schalke 04 beim VfB Stuttgart einen Elfmeter. Schalke vergab damit beide Elfmeter in dieser Bundesliga-Saison und erstmals seit 2015 zwei Strafstöße nacheinander.

4 - Der defensive Mittelfeldspieler Wataru Endo, zweifacher Torschütze beim 5:1 des VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04, war an vier Toren beteiligt. Er ist damit der erste Japaner, dem das seit der detaillierten Datenerfassung in der Saison 2004/05 gelingt.

5 - Arminia Bielefeld kassierte auch im fünften Bundesliga-Spiel in Serie mindestens drei Gegentore. Eine längere derartige Serie hatte in der Bundesliga letztmals der HSV in der Saison 2013/14 (6 Spiele).