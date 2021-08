Fußball : Eintracht-Vorstand Hellmann sorgt sich um Bundesliga

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Vorstand Axel Hellmann sieht die seiner Meinung nach „Verzwergung“ der Fußball-Bundesliga mit großer Sorge und fürchtet Auswirkungen auf deren Attraktivität sowie auf TV-Einnahmen.

„Durch die Abstiege einiger großer Traditionsvereine in die 2. Liga verlieren wir an Reichweite und Schlagkraft. National, aber auch international sinken die Erlöse aus der Medienrechteverwertung“, sagte der 49-Jährige in einem Interview des „Mannheimer Morgen“. Die Attraktivität der Liga lebe von den Spielen der großen Traditionsvereine.