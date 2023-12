Bundesliga Eintracht vor Ausleihe von van de Beek

„Donny ist ein Spieler, der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, bei uns in der Rückrunde zu spielen“, sagte er am Mittwochabend nach dem 2:1 (0:1)-Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. Der 26 Jahre alte Fußballprofi von Manchester United soll bereits einen Medizincheck in Frankfurt absolviert haben.