Bundesliga : Eintracht vor 10.000 Fans gegen Wolfsburg und Bayern

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt darf in den Heimspielen der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg und den FC Bayern München 10.000 Zuschauer ins Stadion lassen.

Voraussetzung bei der in der kommenden Woche in Kraft tretende neue hessische Corona-Schutzverordnung ist die 2G-plus-Regelung. Die Eintracht tritt am 12. Februar gegen Wolfsburg an und am 26. Februar gegen Titelverteidiger FC Bayern München. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) spielt das Team von Trainer Oliver Glasner beim VfB Stuttgart - ebenfalls vor 10.000 Besuchern.