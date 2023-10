Bundesliga Eintracht-Torwart Trapp vor Startelf-Rückkehr

Offen ließ er, ob Mario Götze gegen seinen Ex-Club wie gegen Helsinki wieder in der Startelf stehen wird. „Er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ich bin froh, dass er wieder an Bord ist“, sagte Toppmöller. „Ich kann versprechen, dass er noch stärker wird.“ Der 31 Jahre alte Mittelfeldakteur spielte von 2009 bis 2013 und von 2016 bis 2020 in Dortmund.