Bundesliga Eintracht-Star Kolo Muani: „Ich will Trophäen gewinnen“

Zuletzt hatte die „Bild“ berichtet, dass der englische Rekordmeister Manchester United ein Angebot in dreistelliger Millionenhöhe für Kolo Muani vorbereiten soll. Der Spitzenclub aus der englischen Premiere League will demnach 120 Millionen Euro bieten. Der Vize-Weltmeister, der in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, kommt in bislang 35 Pflichtspielen für den Fußball-Bundesligisten auf 16 Tore. Interesse an dem Angreifer soll zudem auch Paris Saint-Germain haben.