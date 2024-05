34. Spieltag Eintracht rettet bei Abschied von Rode und Hasebe Rang sechs

Xavi Simons mit einem Foulelfmeter in der 42. Minute und Benjamin Sesko (46.) verschafften Leipzig ein Zwei-Tore-Polster, doch Hugo Ekitiké (51.), Omar Marmoush (69./Foulelfmeter) glichen für die Eintracht aus. Sollte Borussia Dortmund am 1. Juni die Champions League gewinnen, sind die Frankfurter in der kommenden Saison sogar in der Königsklasse dabei.